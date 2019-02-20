SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR
Süt bedelleri ödeniyor
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1-15 Ocak 2019 devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedelleri bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.
SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre 1-15 Ocak 2019 döneminde SÜTEK’e süt veren 735 üretici için toplam 13,915,018.44 TL’lik olan ödeme üreticilerin hesaplarına yatırılmıştır.
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