SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1-15 Ocak 2019 devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedelleri bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre 1-15 Ocak 2019 döneminde SÜTEK’e süt veren 735 üretici için toplam 13,915,018.44 TL’lik olan ödeme üreticilerin hesaplarına yatırılmıştır.