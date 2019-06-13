SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR
Süt bedelleri bugün ödenmeye başlandı
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16-30 Nisan 2019 devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin kalan yüzde onluk kısmının bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.
SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre 16-30 Nisan 2019 döneminde SÜTEK’e süt veren 984 üretici için toplam ödemeden kalan yüzde onu olan 1,525,727.33 TL’lik çiğ süt bedelleri 13 Haziran 2019 tarihinde (bugün) üreticilerin hesaplarına yatırıldı.
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