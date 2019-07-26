SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR
Çiğ süt bedelleri ödeniyor
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1-15 Haziran 2019 devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin 19 Temmuz 2019 tarihinde ödenen yüzde doksanlık kısmının geriye kalan yüzde onu bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.
SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre 1-15 Haziran 2019 döneminde SÜTEK’e süt veren 910 üretici için toplam 13,898,888.02 TL’lik çiğ süt bedellerinin yüzde onu olan 1,398,888.80 TL’lik miktarı üreticilerin hesaplarına yatırılmıştır.
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