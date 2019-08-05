SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR

Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 16-30 Haziran devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, SÜTEK’e süt veren 886 üretici için toplam 15 milyon 181 TL’lik olan çiğ süt bedelleri, üreticilerin hesaplarına yatırıldı.