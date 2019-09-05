SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16- 31 Temmuz devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 16-31 Temmuz döneminde SÜTEK’e süt veren 865 üretici için toplam 15 milyon 844 bin 213 TL’ olan çiğ süt bedelleri bugün üreticilerin hesaplarına yatırıldı.