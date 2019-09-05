SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR
Süt bedelleri ödeniyor
A+A-
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16- 31 Temmuz devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.
SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 16-31 Temmuz döneminde SÜTEK’e süt veren 865 üretici için toplam 15 milyon 844 bin 213 TL’ olan çiğ süt bedelleri bugün üreticilerin hesaplarına yatırıldı.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.