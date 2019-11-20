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SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR!

SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR!

Çiğ süt bedelleri ödenmeye başlandı

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu,01- 15 Ekim 2019 devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre 01 – 15 Ekim 2019 döneminde SÜTEK’e sütveren 695 üretici için toplam 13,769,864.19 TL’lik olan çiğ süt üreticilerin hesaplarına yatırıldı.

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