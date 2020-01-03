SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR
Çiğ süt bedelleri ödenmeye başlandı!
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16-30 Kasım devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.
SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre 16-30 Kasım döneminde SÜTEK’e süt veren 631 üretici için toplam 13 milyon 627 bin 19 TL’lik ödeme, üreticilerin hesaplarına yatırıldı.
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