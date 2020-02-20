Süt bedelleri ödeniyor
Süt bedelleri ödeniyor
A+A-
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1- 15 Ocak devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.
SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 1-15 Ocak döneminde SÜTEK’e süt veren 643 üretici için toplam 15 milyon 602 bin 379.16 TL’lik olan çiğ süt bedelleri bugün üreticilerin hesaplarına yatırıldı.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.