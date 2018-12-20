SÜT BELLERİ ÖDENİYOR
Süt bedelleri bugün ödeniyor
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1-15 Kasım 2018 devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedelleri bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.
SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 1-15 Kasım 2018 döneminde SÜTEK’e süt veren 699 üretici için toplam 14,811,981.22TL’lik olan ödeme üreticilerin hesaplarına yatırıldı.
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