SÜT BELLERİ ÖDENİYOR

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1-15 Kasım 2018 devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedelleri bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 1-15 Kasım 2018 döneminde SÜTEK’e süt veren 699 üretici için toplam 14,811,981.22TL’lik olan ödeme üreticilerin hesaplarına yatırıldı.