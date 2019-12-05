SÜT BELLERİ ÖDENİYOR

Süt Endüstrisi Kurumu, 16- 31 Ekim 2019 devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 16 - 31 Ekim 2019 döneminde SÜTEK’e süt veren 695 üretici için toplam 14.8 milyon TL’lik bedel üreticilerin hesaplarına yatırdı.