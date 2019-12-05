Lefkoşa18 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. SÜT BELLERİ ÖDENİYOR
SÜT BELLERİ ÖDENİYOR

SÜT BELLERİ ÖDENİYOR

Çiğ süt bedelleri bugün ödenmeye başlandı

A+A-

Süt Endüstrisi Kurumu, 16- 31 Ekim 2019 devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 16 -  31 Ekim 2019 döneminde SÜTEK’e süt veren 695 üretici için toplam 14.8  milyon TL’lik bedel üreticilerin hesaplarına yatırdı.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.