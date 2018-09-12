SÜT İNDİRİMİ ÜRÜNE YANSIMALI

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali,imalat sanayine hammadde olarak satılan süt fiyatında yapılan 12 kuruşluk indirimin, tüketiciye doğrudan yansıtılmasını istedi.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şahali, Koop-Süt ve Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) yetkililerini toplantıya çağırdı.



Toplantıda, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile dün sağlanan mutabakat çerçevesinde, süt fiyatına getirilen indirimle birlikte, çiğ soğuk inek sütünün imalat sanayiine satış fiyatının 1.99 TL yerine, 1.87 TL olarak yeniden düzenlenmesi konusu ele alındı.



Bakan Şahali, imalat sanayine hammadde olarak satılan süt fiyatında yapılan 12 kuruşluk indirimin, tüketiciye doğrudan yansıtılması yönündeki taleplerini muhataplarına aktararak, bu durumun ürün fiyat listesine doğrudan yansıdığını görmek istediğini belirtti.



Bakanlık olarak süt fiyatının yeniden belirlenmesinde yurttaşın alım gücünün korunmasını da gözettiklerini belirten Erkut Şahali, “Süt fiyatında yapılan indirim, ürünlere doğrudan yansımalı ve yurttaşımızın yerli üretim süt ürünlerine erişimini kolaylaştırmalıdır. Bu indirim ancak bu şekilde anlam kazanır' diyerek, fiyatlarda herhangi bir düşüş olmaması halinde, bu indirimin anlamlı olmayacağını sözlerine ekledi.



Süt ürünleri imalatçılarından yeni duruma göre ürün fiyat listelerini güncellemelerini talep eden Bakan Şahali, konuyu yakından takip edeceklerini söyledi.