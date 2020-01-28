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SÜT VE HELLİME ZAM!

SÜT VE HELLİME ZAM!

Zam!

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Koop Süt çiğ süte yapılan gerekçesi ile süt ve süt ürünlerinin fiyatlarını yükseltti.1 Litrelik pastörize süt fiyatlarında artış yaşandı. 1 Litrelik Pastörize süt bazı marketlerde raflarda Yedi TL 39 Kuruşa  satılmaya başlandı.Diğer yandan Koop Süt Hellimin fiyatını da  kilosu 49 TL olarak belirledi.

MHA

 

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