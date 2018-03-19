Suudi Arabistan'dan devrim gibi karar

Ülkesinin Ilımlı İslam'a geçeceğini açıklamasının ardından yaptığı reformlarla adından sıkça söz ettiren Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman şimdilerde verdiği devrim gibi kararla gündemde. Buna göre, Suudi kadınlar artık "saygılı" giyindikleri sürece çarşaf giymek zorunda olmayacaklar.

'Ilımlı İslam'a geçiş sürecindeki Suudi Arabistan’da Veliaht Prens Selman tarafından reformlar yapılmaya devam ediyor. Reuters'ın haberine göre, Veliaht Prens tarafından duyurulan yeni reform kadınları yakından ilgilendiriyor.

Buna göre, katı dini kurallarıyla bilinen Suudi Arabistan'da kadınlar 'Toplum kurallarına uygun ve saygılı' giyindikleri takdirde çarşaf giyinmek zorunda kalmayacak.

Veliaht Prens, CBS kanalına verdiği röportajda, “Şeriat kanunları gayet açık, kadınların, aynı erkekler gibi, “saygılı” bir şekilde giyinmeleri gerekiyor. Bunun siyah çarşaf şeklinde olması gerekmiyor” ifadelerini kullandı.

Selman, “1979 yılından önce Suudi Arabistan'da hayatı doğal bir biçimde yaşıyorduk. Din, siyah çarşafı şart koşmuyordu. Kadının örtünmek için siyahı kullanması kendi seçimidir” dedi.