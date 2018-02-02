TABAKOĞLU HAPSE MAHKUM EDİLDİ!

Ekim ayında başka bir suçtan dolayı karakolda olduğu sırada arabasında yapılan aramada 802 miligram kokain ele geçirilen Murat Tabakoğlu aleyhindeki dava Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı

Devrim DEMİR

Lapta Karakolu’nda “Mülke Tecavüz” suçlamasıyla tutuklu bulunduğu sırada karakol avlusunda bulunan aracının içerisinde yapılan aramada tasarrufunda 802 mg ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde ele geçirilen sanık Murat Tabakoğlu aleyhine verilen karar dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklandı.

Tabakoğlu, oy birliği ile verilen kararda 5 ay hapse mahkûm edilirken, kararı Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu açıkladı.

Tabakoğlu hapse mahkûm edildi

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Pınar Beyoğlu tarafından açıklanan kararda uyuşturucu suçlarının Ağır Ceza Mahkemesi’nin gündemini en çok meşgul eden, yaygın ve vahim suçlar olduğunu vurgu yapıldı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davanın karar oturumunda, KKTC Başsavcılığı adına Kıdemli Savcı Erdinç Akyener hazır bulundu.

Kararı okuyan Girne Ağır Ceza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Pınar Beyoğlu, sanığın benzer sabıkaları olduğuna değinerek, sanığın söz konusu uyuşturucu maddeyi kişisel kullanım amacıyla tasarruf etmesine rağmen, tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddenin en tehlikeli olarak nitelendiren türden bir madde olduğunu vurguladı. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, sanık Murat Tabakoğlu’na 5 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Havadis