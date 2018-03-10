TABANCALAR BALİSTİK İNCELEMEDE!

İhbar üzerine evlerinde yapılan aramada tabanca ve başkasına ait av tüfeği bulunan Mustafa Törün ve Erdoğan Törün kardeşler aleyhindeki soruşturma devam ediyor

Devrim DEMİR

Lefkoşa’da alınan ihbar üzerine zanlılar Mustafa Törün ve Erdoğan Törün’ün ikametgâhında polis tarafından yapılan aramada, birçok tabanca ve mermi bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında meseleye bağlantısı olan zanlılar E.G, Erdal Metin, B.A tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

5 kişi tutuklandı

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis çavuşu Mustafa Dağaşanlar, ihbar üzerine 8 Mart tarihinde, saat 11.30 – 12.30 sıralarında zanlılar Mustafa Törün ve Erdoğan Törün’ün evinde arama yapıldığını anlattı.

Polsi, aramada bir adet 9 mm çapında tabanca, bir adet 9 mm çapında kurusıkı tabanca, bir adet 7.65 mm çapında tabanca ile 138 adet 7.65 mm çapında, 6 adet 9 mm çapında ve 5 adet de 9 mm çapında kurusıkı tabancaya ait olduğuna inanılan canlı mermi ile başka şahıslar adına kayıtlı iki adet av tüfeği bulunduğunu söyledi.

Balistik rapor bekleniyor

Dağaşanlar, yürütülen ileri soruşturmada, olayla bağlantılı olarak görülen Erdal Metin’in evinde yapılan aramada, B.A., adına kayıtlı bir adet av tüfeği bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis, olayla bağlantısı görülen Erdal Metin, E.G. ve Behzat Aldemir’in de tutuklanarak aleyhlerinde soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis çavuşu alınan emare tabanca ve tüfeklerin balistik incelemeden geçirileceğini ve her hangi bir yasadışı olayda kullanılıp kullanılmadığının inceleneceğini belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Havadis