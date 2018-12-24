TABANCAYI SOKAKTA BULMUŞ!

Halkın Sesi'nden Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da Temmuz ayı içerisinde bir iş yeri önünde park halinde olan ve zanlı Aytaç Altınok’un kullanımında bulunan NB 019 plakalı araçta 1 adet yarı otomatik kurusıkı tabanca bulunan ancak kendisi aranan zanlı Altınok 5 ay sonra önceki gün tespit edilerek tutuklandı

Mağusa’da 2018 yılı Temmuz ayı içerisinde kullanımındaki araçta polis ekipleri tarafından yapılan yaramada 1 adet 9 mm çapında yarı otomatik kurusıkı tabanca bulunan Aytaç Altınok, 5 ay sonra Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandı. “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu” suçlamasıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılan zanlı Altınok aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

TABANCAYI SOKAKTA BULDUĞUNU İDDİA ETTİ…

Meselenin tahkikat memuru, 30 Temmuz 2018 tarihinde İsmet İnönü Bulvarı üzerindeki bir iş yeri önünde park halinde olan ve zanlı Aytaç Altınok’un kullanımında bulunan NB 019 plakalı araçta polis ekibince bir arama yapıldığını belirtti. Konu araçta yapılan aramada ön koltuk üzerinde kanunsuz olarak tasarruf edilen 1 adet 9 mm çapında yarı otomatik kurusıkı tabanca bulunarak emare alındığını belirten tahkikat memuru, zanlı Altınok’un aranan kişi ilan edildiğini açıkladı. Tahkikat memuru, zanlının 22 Aralık 2018 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilip tutuklandığını belirtti. Zanlının gönüllü ifade verdiğini de söyleyen tahkikat memuru, ifadesinde konu tabancayı 2018 yılı Haziran ayı içerisinde Lefkoşa’da sokakta bulduğunu ve KKTC’de oturma izni ile bulunduğunu beyan ettiğini açıkladı. Zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın devam ettiğini ifade eden tahkikat memuru, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Aytaç Altınok’un tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.