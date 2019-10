"Tabii ki parayı Acun verecek!"

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı’ya attığı mesajın iç yüzünü anlattı

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün bir magazin programına konuk olmuştu. Programa damga vuran olay ise Acun'un telefonu ile izleyicilere bir video izletirken eski eşi Şeyma Subaşı'ndan mesaj gelmesiydi. Subaşı, mesajla ilgili yorumlara tepki göstererek, "Şu an da bir tane bile benimle alakalı iyi bir yorum yok. Şeyma eşittir para, Acun ve nafakaya döndü" dedi.

Konu hakkında Instagram hesabının hikaye bölümünde paylaşım yapan Subaşı, “Sonuçta bizim Acun’la çocuğumuz var. Konuştuğumuz maddi manevi birçok konu var. Bunlardan bir tanesinin canlı yayına çıkması tabii ki de benim kaderim, yapacak bir şey yok. Lütfen konu başka bir yerlere gitmesin” demişti. Subaşı, bu sefer de YouTube kanalından yayınladığı videoda konuya açıklık getirdi.

“OTELİN PARASINI TABİ Kİ DE ACUN VERECEK”

Yakın zaman önce YouTube kanalı açan ve günlük yaşantısından kesitler paylaşan Şeyma Subaşı, canlı yayındaki mesaj olayıyla ilgili son videosunda şunları söyledi: “Bunu sadece ben yaşayabilirdim. Sonuçta ölüm yok, yapacak bir şey de yok. Absürt bir mesaj da atmamışım zaten. Bir de bizim Acun’la her zaman bir diyaloğumuz var ve her şeyi konuşabiliyoruz. Maddi, manevi, Melisa’yla ilgili ve benimle ilgili. Ben New York’a gidiyorum oradan da Miami’ye gidiyorum. Melisa’nın da okulu Miami’ye gittiğim zaman tatil oluyor ve Melisa yanıma gelecek. Acun da o dönem belki Melisa’yı alıp Dominik’e gidecek. Oradan da Melisa’yı bana yollayacak. Miami’de de artık evde kalmadığım için otelde kalacağım. Eee, otelde Melisa’yla kaldığım için tabii ki de Acun karşılıyor. Bunu sordum, zaten bu onaylanmış bir şeydi sadece tarihleri konuşacaktık.”

“KONUŞUP HALLEDİYORUM”

“Diğer olayla ilgili zaten Healthyish’te muhasebesi bizim ortak olduğumuz bir yer. Şu an da bir tane bile benimle alakalı iyi bir yorum yok. Şeyma eşittir para, Acun ve nafakaya döndü. Bu arada az önce de Acun’la bu konuyla alakalı bir saat görüştük. Gayet medeni bir şekilde eski kocamla konuşup hallediyorum. Arkadaşlar canınız sağ olsun yazın istediğiniz gibi.”