Hamileliğinde 4,5 ayı geride bırakan ve anne olmak için gün sayan Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile tatile çıktı.

Bodrum'a giden çiftten Başak Dizer, kısa kaçamağın fotoğraflarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Tatlıtuğ çiftinin fotoğraflarına aralarında Filiz Akın, Özge Ulusoy, Demet Sabancı ve Burcu Kara'nın da olduğu çok sayıda kişi yorum yaptı.

Yorum yazanlar arasında en dikkat çekici isimlerden biri de Kıvanç Tatlıtuğ'un 2008-2010 yılları arasında birlikte kamera karşısına geçtiği Nebahat Çehre idi.



Ünlü oyuncu Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ'un fotoğrafına "Tablo gibisiniz" notunu düştü.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Gittiği mekan çıkışı görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ, babalık heyecanını şu sözlerle dile getirmişti:

“Çok güzel bir duygu. Çok mutluyum. Rabbim isteyen herkese nasip etsin. Süreci biz de gözlemliyoruz. Gözlemleyerek de öğreniyoruz.”

Hürriyet