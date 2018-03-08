TACİRLER CEZAEVİNE!

Baykal Mahallesinde düzenlenen operasyonda yakalanan 20 mülteci ile adaya girişlerine yardımcı olan 3 kişi hakkındaki karar verildi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Baykal Mahallesi’nde Tır ve bir apartman dairesinde yakalanan 20 Suriye uyruklu mülteci ile adaya girişlerine yardımcı oldukları ileri sürülen Uğur Mutluman, Erdal Vadeoğlu ve Osman Cereci hakkındaki ceza kararı açıklandı.

Gazimağusa Ceza Mahkemesi’nde yargılanan umut taciri üç sanık ile 20 mülteci mahkemeye geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.

Mahkeme, mültecilerin hassas durumundan dolayı karar oturumunu basına kapalı gerçekleştirdi. Elde edilen bilgilere göre mahkeme mültecilere 10’ar gün hapis cezası verirken, sanıklar Uğur Mutluman ile Osman Cereci 6 ay, Erdal Vadeoğlu ise 4 ay hapse mahkûm edildi.

Mülteciler cezaları tamamlandıktan sonra Türkiye’ye gönderilecek.

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