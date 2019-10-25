TACİZ ETTİĞİ KADIN ÇIĞLIK ATINCA...
Bafra'da cinsel saldırı!
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Haber Kıbrıs'ta yer alan habere göre; Bafra'da bir otelin lojman odasında kalan kadına cinsel saldırıda bulunan Mahsur Çakar isimli şahıs tutuklandı.
Gece yarısı kadının kaldığı lojman odasına giren Mahsur Çakar kadına cinsel tacizde bulundu.
Kadının çığlık atıp yardım istemesi sonrası korkup kaçan Mahsur Çakar üç buçuk metre yüksekten atladı.
Atlama sonucu iki ayağı kırılan Çakar yakalandı.
Etiketler : Bafra, tel lojmanı, taciz, Mahsur Çakar
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