TACİZ MAĞDURU AİLEYE ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEK BASKISI!

Haberci'den Ahmet Vamık'ın haberine göre; Lapta’da, baldızının 15 yaşındaki kızına yönelik ‘Cinsel İstismar’ suçu işlediği iddia edilen A.B. tutuklu yargılanacak.

Lapta’da, baldızının 15 yaşındaki kızına yönelik ‘Cinsel İstismar’ suçu işlediği iddia edilen A.B. tutuklu yargılanmak üzere, hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Lapta’da Kasım ayı içerisinde 3 farklı tarihte baldızının kızına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen A.B. tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede, 15 yaşındaki kız çocuğuna, zanlı aleyhindeki şikâyetini geri çekmesi için aile büyükleri tarafından baskı uygulandığının dile getirilmesi infial yarattı.

Mahkemede tanık olarak dinletilen Sosyal Hizmet Uzmanı, geçtiğimiz akşam Lapta Polis Karakolu’na giderek yeniden ifade vermek isteyen 15 yaşındaki kız çocuğuyla görüştüğünü ve ciddi şekilde tedirgin olan kız çocuğunun zanlı aleyhindeki şikâyetini geri çekmesi için aile büyüklerinden baskı gördüğünü söylediğini açıkladı.

Ceza Davaları Yargıcı Meltem Dündar, kız çocuğuna şikâyetini geri çekmesi için baskı uygulayan aile büyükleri hakkında soruşturma başlatılmasına ve Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından yakın takibe alınan kız çocuğunun ailesi yanında güvende olmadığının tespit edilmesi halinde ailesinin yanında alınması için yasal işlem başlatılmasına emir verdi.

“MÜŞTEKİ, BASKI NETİCESİNDE ŞİKÂYETİNİ GERİ ÇEKMEK İSTEDİ”

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Meltem Dündar’ın huzurunda görüşülen duruşmada Başsavcılık adına Yardımcı Savcı Senem Palabıyık Karayel, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Hüseyin Tosun’u tanık olarak dinletti.

Zanlı A.B.’nin “16 Yaşından Küçük Kız Çocuğuna Yönelik Cinsel İstismar” suçundan methaldar olduğunu belirten polis memuru Hüseyin Tosun, zanlının şikâyet üzerine tutuklandığını anımsattı.

İstismar olayının Kasım ayı içerisinde üç farklı tarihte gerçekleştiğini ifade eden Tosun, zanlı aleyhinde, baldızının kız çocuğunu elleri ile taciz ettiğine yönelik şikâyet olduğunu açıkladı.

15 yaşındaki müşteki kız çocuğunun ailesinden çekinmesi nedeniyle, 5 Aralık 2019 tarihinde taciz olayını ilk kez okuldaki rehberlik öğretmenine itiraf ettiğini belirten Tosun, müştekinin ailesi ile irtibata geçen rehberlik öğretmeninin taciz olayını aileye aktardığını ve bunun üzerine ailenin polise giderek şikâyetçi olduğunu dile getirdi. 8 Aralık günü mahkemeye çıkarılan zanlı aleyhinde soruşturma maksatlı 3 günlük tutukluluk emri temin edildiğini anımsattı.

Suçlamaları reddeden zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını belirten polis memuru Hüseyin Tosun, müştekinin geçtiğimiz gün dayısının oğluyla birlikte Lapta Polis Karakolu’na giderek yeniden ifade vermek istediğini açıkladı. Müştekinin 18 yaşından küçük olması nedeniyle ebeveynleriyle birlikte ve Sosyal Hizmetler Dairesi uzmanları eşliğinde ifadesinin alınması gerektiği için ailesinin ve Sosyal Hizmet Uzmanının karakola çağrıldığını belirten Tosun, müşteki kız çocuğunun Sosyal Hizmet Uzmanı ile yaptığı birebir görüşme neticesinde aile büyüklerinin kız çocuğunun şikâyetini geri çekmesi için baskı uyguladıklarının ortaya çıktığını açıkladı.

Çocuk istismarı ve cinsel taciz suçlarında son dönemde ciddi artış olduğuna ve toplumda infial yarattığına dikkat çeken Yardımcı Savcı Senem Palabıyık Karayel, aile büyükleri tarafından baskı gören kız çocuğuna yargı sürecinde müdahale edilmemesi için soruşturulma başlatılması gerektiğini ifade etti.

Zanlı ile müştekinin aile olduğuna dikkat çeken Karayel, zanlının serbest kalması halinde yargılanmaktan kaçma ve müştekiye etki etme olasılığı bulunduğunu belirterek zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

SOSYAL HİZMETLER UZMANI: ÇOCUK ÜZERİNDE CİDDİ BASKI VAR

Zanlı avukatının tutuklu yargılamaya itiraz etmesi ve çocuğun şikâyetini geri çekmesinin polis tarafından engellendiği iddiası üzerine Sosyal Hizmetler Uzmanı mahkemede tanık olarak dinletildi. Müşteki kız çocuğuyla geçtiğimiz gün Lapta Polis Karakolu’nda birebir görüşme gerçekleştirdiğini belirten uzman, çocuğun oldukça tedirgin olduğunu dile getirerek, çocuğun ilk gün verdiği ifadesinde de ailesi tarafından kendisine baskı uygulandığını söylediğini açıkladı. “Polis tarafından çocuğa karşı herhangi bir baskı olmadı” diyen uzman, aile büyüklerinin çocuk üzerinde şikâyetini geri çekmesi için baskı kurduklarını savundu.

Çocuğun ebeveynleri tarafından değil aile büyükleri tarafından baskı gördüğünü aktaran uzman, “Anne ve baba çocuklarını korumaya çalışıyor. Biz de yakın takipteyiz fakat eğer ailevi baskılar devam ederse çocuğu Sosyal Hizmetler Dairesi koruması altına almak zorunda kalabiliriz” şeklinde konuştu.

Müşteki kız çocuğunun şikâyetini geri çekmesi için ciddi bir aile baskısı olduğunu savunan uzman, çocukla yaptığı görüşmede, çocuğun tacize uğradığı ve şikâyetinin devam ettiği konusunda ısrarcı olduğunu da açıkladı.

ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şikâyetin geri çekilmesi durumunda dahi olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiğine dikkat çeken Yargıç Meltem Dündar, meselenin aile içi cinsel istismar suçlaması olduğu için zanlının müştekiden uzak tutulması gerektiğini belirtti. Müşteki konumundaki kız çocuğunun baskı altında olduğuyla ilgili ifadeleri şikâyet olarak kabul ettiğini kaydeden Dündar, söz konusu aile büyüklerine yönelik soruşturma başlatılmasına ve Sosyal Hizmet uzmanlarının konunun takibinde olarak, çocuğun aile ortamında kalmasının risk yaratması halinde korumaya alınmasıyla ilgili yasal işlem başlatılmasına yönelik emir verdi.

Yargıç Meltem Dündar, serbest kalması halinde müştekiye etki etme ihtimali bulunan zanlının 2 ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.