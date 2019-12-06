TACİZ MAĞDURU KIZ KAYGI BOZUKLUĞU YAŞIYOR!

MHA'da yer alan habere göre; Ahmet Süner’in Girne’de bir börekçide 15 yaşındaki kıza, montunu çıkar, burası sıcak, öp beni, akşam eve gidip içki içelim diyerek sözlü şekilde taciz ettikten sonra, işyerinin tuvaletine giden kızın yanına gidip zorla kalçasına ve cinsel organına dokunarak cinsel tacizde bulunduğu iddia edilmişti.

Polis, söz konusu kızın olanları rehber öğretmenine anlattığını, böylece olayın kendilerine bildirildiğini ifade ederek, zanlının gözaltına alındığını söyledi.Savcı Emine Taşkın zanlının TC vatandaşı olduğunu ve KKTC’de turist statüsünde bulunduğunu kaydeden Taşkın; Zanlının davası görüşülünceye kadar 1 ayı geçmeyecek süreyle cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak beklemesini talep etti.Polis, yaşanan olayın ardından 15 yaşındaki kız çocuğunda kaygı bozukluğu ortaya çıktığına dikkat çekti.