TACİZCİ BABA HAPİSTE!

Girne Kaza mahkemesi öz kızına cinsel taciz suçlamasıyla tutuklu bulunan Abdulvahap İnci’nin tutuklu yargılanmasına karar ver

Devrim DEMİR

Öz kızına cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle, kızının şikâyeti üzerine tasarrufundaki cinsel gücü artırıcı ve cinsel istek artırıcı ilaçlarla birlikte Ercan Havaalanı’nda tutuklanan Abdulvahap İnci, tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Tacizci baba, teminat maksatları bakımından hükümsüz tutuklu olarak 2 ay süreyle Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Soruşturma süresinde yeni bulgular elde eden polis, zanlı Abdulvahap İnci’nin Mart ayı içerisinde, meselede müşteki konumundaki kızı G.İ.’yi Whatsapp uygulaması üzerinden arayarak “Seninle kırmızı noktalı şeyler yaşayacağız ve kendini kaybedeceksin” şeklinde konuştuğunu ortaya çıkardı.

Soruşturmayı yürüten polis Memuru Kader Çamlıbelli, mahkemede olayın detaylarını anımsattı.

İlk taciz olayı şubat ayında gerçekleşti

Polis memuru Kader Çamlıbelli, Şubat ayında ülkeye gelen zanlı Abdulvahap İnci’nin, 22 Şubat tarihinde kız öğrenci yurdu yakınlarında yol kenarında park halinde bulunan kiralık araç içerisinde öz kızı 20 yaşındaki G. İ.’nin yüzünü elleriyle sıkıp dudağından öptükten sonra genç kızın bacağını okşayarak cinsel saldırıda bulunduğu kaydetti.

“Öz kızına sevgili olmayı teklif etti”

Polis memuru Çamlıbelli, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde psikolog ve psikiyatri kontrolünden geçirilen zanlının cezai ehliyetinin bulunduğu da belirten polis memuru Kader Çamlıbelli, google arama geçmişi ve tasarrufunda bulunan cinsel içerikli ilaçların zanlının psikolojik durumunu ve söz konusu suçu işleme eğilimini ortaya çıkardığını ifade etti.

Çamlıbelli, meseleyle ilgili beş tanıktan ve müştekiden ifade alındığını ve olayla ilgili bir adet ses kaydı olduğunu da belirtti.

Olayla ilgili gönüllü ifade veren zanlının, google arama geçmişinde söz konusu aramaları yaptığını ve kızına bahse konu sözleri söylediğini kabul ettiğini dile getiren Çamlıbelli, zanlı Abdulvahap İnci’nin “Kızıma bu sözleri tepkisini ölçmek amacıyla söyledim” şeklinde beyanda bulunduğunu kaydetti.

Soruşturma tamamlandı

Çamlıbelli, soruşturmanın tamamlandığını ülkede yasal bağı bulunmayan zanlı Abdulvahap İnci’nin serbest kalması halinde yargılanmaktan kaçma ihtimalinin bulunduğunu ve zanlının serbest kalmasının müşteki konumundaki kızı G.İ.’ye olumsuz etki edebileceğini vurguladı.

Zanlının yargılanacağı suçlardan birisinin yasada 3 yıl, diğerininse 2 yıla kadar hapislik öngördüğünü belirten Çamlıbelli, zanlının söz konusu suçları öz kızına karşı işlemiş olduğu için yasada cezasının 1 yıl arttığına da dikkat çekti ve zanlının yargılanmaktan kaçmasını önlemek amacıyla tutuklu yargılanmasını talep etti.

Cezaevine gönderildi

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu, zanlının yargılanma safhasında davalarında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla 2 ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

Babasına sigara götürdü iddiası!

Öte yandan müşteki G.İ.’nin okulunu dondurarak ülkeden ayrıldığı iddia edildi. Mahkemede söz alan zanlı avukatı, meselede müşteki konumundaki G.İ.’nin, tutuklu olduğu süre içerisinde babası zanlı Abdulvahap İnci’ye sigara götürdüğü iddiasında bulunması kafaları karıştırdı. Söz konusu iddiaya yanıt veren polis memuru Kader Çamlıbelli’yse müştekinin kendisine “Babama sigara götürebilir miyim” şeklinde bir talepte bulunduğunu fakat sigara götürüp götürmediğini bilmediğini dile getirdi.

Havadis