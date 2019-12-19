TACİZLE SUÇLANDI BERAAT ETTİ!

Girne’de kaldığı apartmanda yaşayan iki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen Uğur

Türkmen hakkındaki dava bugün karara bağlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık aleyhine getirilen suçlamalardan beraat etti.

Mahkeme, sanık aleyhine mağdur kızlar tarafından verilen ifadelerde çelişki olduğunu, ayrıca polis soruşturmasının eksik yapıldığını belirtti.

Ağır ceza heyeti, geçtiğimiz Kasım ayında davaya konu olan olay yerinde keşif yapılmak istendiğini,

ancak olay anında olay yerinde bulunan ağaçların kesildiğini, bu nedenle keşfin yapılmadığını belirtti.

Mahkeme ağaçların keşiften iki gün önce kesildiğini belirtti ve adaletin tecelli etmesine müdahale

edenler hakkında derhal soruşturma emri verdi.

NE OLMUŞTU ?

Girne’de 31 Ocak 2017 tarihinde Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen

cinsel saldırı olayında sanığın kaldığı apartmanın damına çıktığı, aynı apartmanda yaşayan 12 ile 13

yaşlarındaki iki kız çocuğuna ‘ara beni’ şeklinde el işareti yaptığı ve dil çıkardığı öne sürülmüştü.

Sanığın daha sonra merdiven ayaklarında kızları kendisine doğru çekerek, cinsel saldırıda bulunduğu

iddia edilmişti.