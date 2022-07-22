Taçoy: Birden fazla asgari ücret saptanması yönünde çalışmalar yapılıyor

Asgari ücrete yapılan itirazları değerlendirmek üzere bugün toplanacağı açıklanan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, işçi tarafı temsilcisi Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu’nun “HP’nin asgari ücrete yansıtılması masada olmayacaksa toplantıya katılmayacağız” diyerek nisaba destek vermemesiyle toplanamadı.

Toplantı denemesine Bakanlık binası önünde eylem yapan sendikaların başkan ve temsilcileri yanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da katıldı, toplantıda tartışmalar yaşandı.

Toplantı yapılamasa da işçi ve işveren temsilcileri ve Bakan Taçoy konuşma yaptı; sendikacıların ve basın mensuplarının soruları yanıtlandı.

Bakan Hasan Taçoy, toplantı açılmadan itirazların değerlendirilemeyeceğini, böylece bu ay da yürürlükteki rakamın uygulanacağını ifade etti.

Haftaya yeniden toplantı çağrısı yapacağını söyleyen Taçoy, “Asgari ücrete yüzde 56,76 artış şu şartlarda imkânsız” dedi.

“Masa 8 bin 600’le başlayacak deyip bunu ileriye götürmeyen bir zihniyet işçiyi mevcut rakama mahkûm eder” diyen Taçoy, ülkedeki çalışma yaşamı hakkında istatistik bilgiler paylaştı.

Bakan Taçoy, veriler ışığında, mesleklere göre asgari ücret farklılıkları olması, ev hizmetlerinde bulunanların asgari ücretlerinin ayrılması, vatandaş ve çalışma izinli olanlara farklı asgari ücretler verilmesi gibi çözümleri daha önce de ortaya koyduklarını dile getirdi.

Bu konuda çalışma yapmaya devam ettiklerini anlatan Bakan Taçoy, ekonomiyi kapsamlı şekilde ele aldıklarını, gelinen noktada tek asgari ücretle devam edilemeyeceğini kaydetti.

Asgari ücret konusunun devlet açısından ceza ve menfaatler bakımından da önemli olduğunu ifade eden Taçoy, aile büyüklüğü ve yaşam koşullarına bakılarak mevcut rakamın belirlendiğini söyledi, “yüzde 30 hayat pahalılığı olursa masayı tekrar kurarız” dediklerini belirtti.

Masa açılmazsa hiçbir tartışma yapılamayacağını yineleyen Taçoy, “Önümüzdeki hafta masayı bir daha kurma yoluna gideceğiz ve hangi noktada duracağımızı gündeme getireceğiz” dedi.

“HP’nin asgari ücrete yansıtılması masada olmayacaksa toplantıya katılmayacağız” diyen işçi tarafı temsilcisi Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, bunun masadan kaçmak olmadığını vurguladı, açlık sınırı ve hayat pahalılığının göz ardı edildiğini, buna izin vermeyeceklerini söyledi.

“Hükümet edenler görevini yapmaz diye bunun bedelini asgari ücretli mi ödeyecek?” diye soran Serdaroğlu, amaçlarının asgari ücretliyi açlıktan kurtarmak olduğunu belirtti.

“Karnı doymayacaksa neden işçi işlesin?” diye de soran Serdaroğlu, “Bu ücreti veremeyiz” diyen işverenlere yanıt olarak da “Zor durumda işveren varsa araştırsınlar neden zor durumdadır. Kötü işlettiği için mi? İşletemezse kapatsın dükkânı” dedi.

Sektörel bazda asgari ücreti gibi konuları tartışmaya hazır olduklarını ifade eden Serdaroğlu, “Ama ortada tartışacak biri yok, sürekli hükümet değişiyor” dedi.

“Asgari ücrete işe girişe ilk ücreti deniliyor ama geçim ücreti haline getirildi” diyen Serdaroğlu, “Yoksa kıdeme liyakata önem verilse kimsenin gözü bu masada olmazdı. Herkesi sağduyuya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

-Arhun: “Seçim öncesi hayat pahalılığı üzerinde bir artış verildi”

İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun ise “Ortamın bu kadar gerilmesini arzu etmeyiz. Çalışan haklı, ciddi bir hayat pahalılığı var” dedi.

Seçim öncesi hayat pahalılığı üzerinde bir artış verildiğini dile getiren Arhun, bu defa da bunun altında bir rakam verildiğini, söyledi, “Bunlar olabiliyor” dedi.

Toplantı denemesinin ardından Bakanlık önünde basına açıklamalarda bulunan Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, asgari ücretlinin bu ay sonu yürürlükte olan 6 bin 90 TL net asgari ücreti alacağını belirterek, bunun sorumlusu olarak asgari ücrete HP oranında artışı uygun görmediği gerekçesiyle hükümeti işaret etti.

“Asgari ücretli de uyansın” diyen Serdaroğlu, çalışanların işten durdurulmakla tehdit edildiğini ancak çalışanlar olmazsa çarkların duracağını söyledi.

Ardından Hür-İş temsilcileri kabine üyelerinin yüzlerini yansıtan maskelerle, temsili “asgari ücret tabutunu” Başbakanlığa taşıdı.