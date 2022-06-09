Taçoy: Hayat Pahalılığı bir an önce uygulanıp,bu oranda asgari ücret belirlenmeli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Kaan Mındıkoğlu başkanlığındaki Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası heyetini kabul etti.

Görüşmede ülkedeki ekonomik durum, Sendikalar Yasası, kamuda çalışan geçici ve sözleşmelilerin durumu konuşuldu ve görüşverişinde bulunuldu.

ADA -SEN Başkanı Kaan Mındıkoğlu ülkedeki ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, çalışan kesim adına alım gücünün korunması yönünde tavır alınmasını talep ettiklerini kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da konuşmasında, hayat pahalılığının bir an önce uygulanıp bu oranda asgari ücretin belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Taçoy, bunu yaparken de ekonomik dengeleri korumanın şart olduğunu aktardı.

Sosyal sigortalar sisteminin en önemli parçalarından biri olduğuna da işaret eden Bakan Taçoy, “Amacımız sosyal sigortaların kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamaktır” dedi.

BRT