Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Özdenefe’nin konuşmasını yanıtlarken, öncelikle Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Gülden Plümer Küçük’ün kimin tarafından, nasıl atandığına bakılması gerektiğini söyledi.

2006 yılında o dönem Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın göreve geldiğini ve KŞK Kıbrıslı Türk üyesi olarak görev yapan Rüstem Tatar’ı görevinden alarak, daha rahat çalışabileceği için yerine Gülden Plümer Küçük’ün atadığını kaydetti. Taçoy, KŞK’ya en çok parayı veren ülkenin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu dile getirdi.

Bakan Taçoy, Kıbrıs sorununa da değinerek, müzakere masasından kalkanın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olduğunun unutulmaması gerektiğini, Rumların garantileri öne sürerek görüşmelere son verdiğini belirtti. Yaşanan doğal afete de değinen Taçoy, Afet Komitesi’nin üç kez toplandığını, üst kurul toplantısı da yapıldığını, tespit çalışmalarının tamamlandığını dile getirerek, zararın raporlarla ortaya çıkacağını, bu noktada hükümetin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti. 2010’dan itibaren çeşitli yılarda yaşanan afetlerin zararlarının ödenmediğini dile getiren Taçoy, bu zararların bugün için de, geçmişe yönelik de ödenmesi gerektiğini söyledi. Taçoy, “Hükümet vardır ve görevdedir, aksaklık yoktur” dedi.

Bakan Taçoy, görüşmelerin hangi parametreler kullanılarak devam edeceğinin yarınki görüşmeler sonucunda belirleneceğini söyleyerek, Maraş’ın ne olacağının KKTC otoritesinin kararına bağlı olduğunu belirtti. Maraş’ın gerçek sahiplerine iade edilebileceğini söyleyen Taçoy, “Burada bir devlet var ve kararları da bu devlet alır. Biz alırız biz uygularız, bununla da gurur duyarız” dedi. Taçoy, Kıbrıs konusunda yeni şartlar ortaya koyma noktasında olduklarını söyledi. Kıbrıs’ta anlaşma istemeyenin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olduğunu söyleyen Taçoy, bunu bilerek adım atılması gerektiğini, kendilerinin KKTC’nin daha iyi noktaya gelmesi için çalıştığını kaydetti.

BRTK