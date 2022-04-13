Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada çalışma yaşamına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şubat 2020’de 120 bin olan aktif prim ödeyen çalışan sayısının Nisan 2020’de 55 bine düştüğünü belirten Taçoy, 2021 sonunda 111 binin görüldüğünü kaydetti.

Ocak 2020’de 3,2 olan emekli çalışan oranının şu an 2,6 olduğunu belirten Taçoy, çalışanların emeklileri karşılaması için çalışan sayısının 2023 sonuna kadar 130 bin olması gerektiğini dile getirdi.

Taçoy, planlı gidilirse bunun mümkün olduğunu ifade etti.

Hasan Taçoy, İhtiyat Sandığı bu yılsonu kapatılsa 5 milyar 500 milyon TL’ye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Prim desteğinin 10 aylık maliyetinin 250 milyon TL olacağını kaydeden Taçoy, harcanan bir TL’nin çarpan etkisiyle devlete ciddi katma değer sağladığını belirtti.

Taçoy çarpan etkeni düşünülerek adımlar atıldığını dile getirdi

BRTK