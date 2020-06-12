Taçoy: Sağlıktaki başarıyı ekonomide de taçlandırmalıyız

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, pandemi sürecinde sağlık alanında elde edilen başarının ekonomi alanında da taçlandırılması gerektiğini belirterek, “Herkes bir bedel ödedi, ödüyor. Bize düşen bunu en aza indirerek önce gerilemeyi durdurmak sonra da kayıpları giderecek şekilde iş insanlarının önünü açmak” dedi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) tarafından hazırlanan “12. Rekabet Edebilirlik Raporu” açıklanıyor.

KTTO Başkanı Turgay Deniz’in açılış konuşmasıyla başlayan ve Dr. Yenal Süreç ile Yrd. Doç. Dr. Fehiman Eminer’in 2019-2020 Rekabet Edebilirlik Raporunu sunmasıyla süren toplantıda daha sonra Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy konuşma yaptı.

KTTO’nun yıllardır aynı sabır kararlılık ve kalite ile hükümetin uygulamalarına rehber niteliğinde bu çalışmaya imza koyduğunu dile getiren Taçoy, sürdürülebilir bir ekonomi için her zamankinden fazla gelişim ve değişim kararlılığına ihtiyaç olduğunu söyledi.

“Hükümet olarak teşhisi yapılmış sorunların çözümlerini de bulmamız gerektiğini biliyoruz diyen” Taçoy, bu raporun yıllardır sorunları ortaya koyup çözüm önerileri sunduğunu dile getirdi.

“Bizler hükümet olarak yaşadığımız pandemi sürecini de göz önünde bulundurarak geleceği doğru ekonomik temeller üzerine kurmakta kararlıyız” diyen Taçoy, önceki dönemlerde e-devlet ve dijitalleşme altyapısı için ortaya koyduğu çabalara işaret etti.

Bakan Taçoy, bugün hâlâ ihtiyaçların aynı olduğunun görülebileceğini dile getirdi.

Sektör sektör tüm sorunların farkında olduklarını dile getiren Taçoy, Türkiye ile imzalanan anlaşma sayesinde hükümet olarak reel sektörün gelişmesine katkı sağlayacak adımları atabileceklerini anlattı.

Pandemi sürecinde sağlık alanında elde edilen başarının ekonomi alanında da taçlandırılması gerektiğini anlatan Taçoy, “Herkes bir bedel ödedi, ödüyor. Bize düşen bunu en aza indirerek önce gerilemeyi durdurmak sonra da kayıpları giderecek şekilde iş insanlarının önünü açmak” dedi.

Kamuda birçok alanda ciddi reformlara ihtiyaç olduğunu söyleyen ve kaynakları etkili kullanmanın önemine değinen Taçoy, istatistiki bilgilerin toplanması için yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Genç girişimcilerin kaynaklara ulaşabilmesi için hatır gönül işlerini dijitalleşme ile aşmanın yollarını belirlediklerini dile getiren Taçoy, hükümetin kaynak israfına karşı olduğuna değindi.

“Çok sayıda krizle boğuştuk. Tüm krizlerden güçlenerek çıktık” diyen Taçoy “Anavatan Türkiye Cumhuriyetimizin katkıları ile bu krizi de atlatacağız” ifadelerini kullandı.

Tüm teşvik sistemlerinin ihtiyaçlara göre yeniden belirleneceğini ifade eden Taçoy, sektör temsilcileriyle iş birliklerini devam ettireceklerini, hükümetin kısa süre içinde reel sektör odaklı yeni bir kalkınma programını kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, bu süreçten hükümetin tek başına çıkamayacağına işaret ederek, istihdama devam eden işçisine sahip çıkan yardım kampanyalarına destek koyan herkese teşekkür etti.

KKTC vatandaşı olduğu için gurur duyduğunu dile getiren Taçoy araştırmaya katkı koyanlara da teşekkür etti.