Taçoy: Tüm işyerlerinin 2 günde açılması mümkün değil

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bakanlar da söz aldı ve gerek siyasi parti başkanları gerekse milletvekillerinin sorularını yanıtladılar.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tüm işyerlerinin iki gün içersinde açılmasının mümkün olmadığını vurguladı.

İşyerlerinin açılması konusunda tüm paydaşlarla biraraya gelerek, çalışma yaptıklarını belirten Bakan Taçoy, ilk olarak işyerlerini gruplara ayırdıklarını ve 4 aşamalı bir açılma planı yaptıklarını kaydetti.

Açılacak işyerlerine maske, eldiven kullanma, hijyen kurallarına uyma gibi kurallar getireceklerini belirten Bakan TAçoy, ilk etapta sinema, otel, restoran, bar, kahve, spor kulüpleri, meyhane, spor salonları, berber salonları, kuaför, tırnak bakım merkezleri gibi işletmeleri açma düşüncesinde olmadıklarını kaydetti.

Konuşmasında maskelerde merdiven altı üretim başladığına da dikkat çeken Bakan Taçoy, bunun önüne geçmek için maskelerin hangi standartlarda üretilmesi ve denetlenmesi konusunda çalışmanın tamamlandığın, konunun Bakanlar Kurulu’nda tartışılacağını kaydetti.

Bakan Taçoy Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda çalışmalaırn devam ettiğini de belirterek elektrik fiyatlarında düşüş olup olmayacağının yaşanacak gelişmelere bağlı olduğunu belirtti. Bakan Taçoy bugün tüketiciye 10 -12 centten elektrik sağlandığını bunun da takdir edilmesi gerektiğini ifade etti

BRT