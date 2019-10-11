TAÇOY VE ÜSTEL LONDRA'YA GİTTİ

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile Turizm ve Çevre Bakanı Üstel bir dizi temaslarda bulunmak üzere İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitti.

Taçoy temaslarda çerçevesinde ilk olarak İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu tarafından organize edilen 2019-2020 sponsorlar gecesine katılacak. Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in de yer alacağı etkinlik bu akşam yapılacak.

Taçoy, yarın akşam da İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’nin Londra’da Royal National Hotel’de düzenleyeceği gala ve ödül törenine katılacak.