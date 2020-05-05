Taçoy’dan KIB-TEK için önemli açıklamalar

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, BRT’de Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

KIB-TEK’deki gelişmeleri değerlendiren Taçoy, Yönetim Kurulu’nda 3 değişiklik olduğunu açıkladı.

Taçoy, Erdal Onurhan’ın istifasının ardından Selim Gökbörü’nün Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildiğini, istifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri Esat Altay ve Dr Özgür Özerdem’in yerine de yakında atama olacağını söyledi.

Atamaları Başbakan Tatar ile birlikte ele aldıklarını belirten Taçoy, Selim Gökbörü ile görüştüğünü, yeni yönetimden de önemli adımlar beklediklerini ifade etti.

KIB-TEK’te artık hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağını ifade eden Taçoy, “ İstifa eden arkadaşlara teşekkür etim. Bu ekip KIB-TEK içinde ve diğer arkadaşlarla birlikte gerçek anlamda meşşakkatli görev ortaya koydular. Ancak orada sistem aynı… Sistem usandırıyor. Çünkü içteki yapı AKSA Kötü çocuktur demekle başlar söze. Tamam be kardeşim, AKSA’nin kira bedeli için birlikte mücadele edelim. AMA diğer tedarikçiler, çalışanlar ne yapıyoruz? Kurum için ne yapıyoruz? Jeneratör alalım? Ne yapacaksın? Talebe karşılık verme gibi diye bir şey yok. Ben ne AKSA, ne Mors LTD ne de Kıymet Trading savunucusuyum. Ama bu kurum içinde yapılan işlerden sürekli bir kehanettir gidiyor. Bu kehanetin adını rüşvet diye ortaya koyuyorlar. Ama esas olaya kimse bakmıyor” dedi.

Kurum içinde soruşturma komitesi kurulduğunu, kendisinin bazı araştırma doneleri verdiğini ve araştırma istediğini açıklayan Taçoy, “Eğer açıklanmazsa, ben kendi bulgularımı üzerine ekleyerek halka açıklayacağım. Kimin ne yaptığını, nasıl geldiğini anlatacağım. Siyasetçiyi karalamak bu kadar olmasa gerek. Ama bu ülkede görev alan arkadaşlarımı karalamak için elinden geleni yapıyor millet. Ama onun içerisindeki hayatına devam ediyor bazı kişiler” ifadelerini kullandı.

Taçoy şöyle devam etti:

‘Bu ülkeyi düzeltmek istiyorsak, bazı şeylere inanacağız. Doğruyu söylemekten kaçınmayacağız. Maalesef, bazı mühendisler de var ki Yönetim Kurulu’nu da yanlış yönlendiriyorlar. Yarın sendika çıkıp da bana hesap sorsun istiyorum. Çünkü kurumu sil baştan tertiplemek gerekir. Bu konuda rasyonel hareket etmezsek, benden sonraki siyasetçiler de suçlanacak. Ha yapanlar vardır. Oldu Hiç inkar etmem yapanlar oldu. Ama bu dönemden sonra, artık bu olmasın diye, bir mücadele, bir tartışma başladıysa bunu hep birlikte yapmamız gerekir. Kimse yapan hesabını soralım. İster içerden ister dışarıdan olsun. Rüşvetin mevzu bahisi bile bir suçtur. Alan da veren de suçludur. Konuşanda hiç suç yok mu? Yayan? Onda suç yok mu?

Kendisinin de dahil KIB-TEK’te Yönetim Kurulu ve müdürlerin bir tamam mal beyannamelerini aldığını belirten Taçoy,

“ Bazı kişiler için hesap sorduğumda olayın boyutu farklı olacak Üzerine basa basa söylüyorum. Sayıştay Raporları, gelecek olan Yönetim Kurulu tarafından da incelenecek. Sayıştay görevine aynı şekilde devam edecek. Şiar edindiğim politikayı değiştirmeyeceğim. Sayıştay’ın ortaya ama hani bizim basın yazmadı ya; manşet atmadı ya, o raporun akıbetini, hesabını herkes soracak. Bunların üzerine yürüyoruz diye bazı gazeteler tarafından sorgulama mı yapılacak yapılsın. Ölülerden korksaydım mezarlıktan geçmezdim. Suçlu kimse ortaya çıkacak. Başsavcılığa da çağrı yapıyorum. Sayıştaylık diğer dosyaları da tamamlasın. Savcılık da dosyanın akıbetine baksın, polis soruşturması da açılsın. İki oy alacağım diye, milletvekili olacağım diye susacağımı kimse beklemesin” dedi.

Teklif veren firmalara tekliflerini sorduğunu, fiyatları da aldığını açıklayan Taçoy, bu soruşturmanın yapılacağını, herşeyin ortaya çıkacağını söyledi.

Suçlu olanın cezasını çekeceğini ifade eden “Taçoy, bu gemi böyle devam etmez. Kimse sonucu merak etmesin, ben sonucu biliyorum, çok rahatım. Yola çıktık yola devam herşey süt liman olacak” diye ekledi..

BRTK