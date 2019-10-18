TAÇOY'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI...

Ankara’da yapılan görüşmelerin ardından Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sağlanan mutabakata ilişkin Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaşımda bulundu.

Taçoy paylaşımında;

‘Barış Pınarı Harekatı ile ilgili varılan mutabakat çok değerli bir adım. Türkiyemiz, hem sahada hem de masada güçlü olduğunu gösterdi. Cumhurbaşkanı Sayın Erdogan’ın gösterdiği liderlik takdire şayandır. Kıbrıs Türk Halkı olarak bu başarıyı selamlıyorum. #TurkiyeKazandi ‘ dedi.