Taha'nın annesini ziyarete giden yakın arkadaşı paylaştı! Enkazdan bu şekilde çıkarılmış

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreme Hatay'da yakalanan fenomen Taha Duymaz ve kardeşi, enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Yakın arkadaşı Ragıp Narin, Duymaz'ın annesiyle olan karesini paylaşarak yürek sızlatan bilgiler verdi. Narin, Taha Duymaz'ın yorgana sarılı bir şekilde depreme yakalandığını söyledi.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Depreme kardeşiyle birlikte halasının evinde yakalanan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve kardeşi Melek Duymaz enkaz altında kaldı. Depremin 12'nci gününde ise iki kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı.

SÖZLERİ YÜREK DAĞLADI

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan 19 yaşındaki Taha Duymaz'ın yaın arkadaşı Ragıp Narin, fenomenin annesini ziyaret edip birlikte çektirdiği pozu paylaştı. Narin Taha'nın son haline ilişkin sözleri yürekleri dağladı.

"VÜCUDU TERTEMİZ"

Narin şunları yazdı; "Arkadaşlar, Taha kadar Meryem Annemi de soran çok olmuş. Merak etmeyin o iyi oluyor çok şükür. Çünkü oğlunun cennette olduğuna çok emin. Bir fani genç olarak, oranın buradan çok daha güzel olduğuna ikna ettim kendisini. Aynı zamanda 'Taha'nın en büyük amacı seni mutlu görmek' dedim. 'Onu üzmek yok' dedim o da söz verdi ağlamak yok diye. O, bana Taha'nın emaneti rahat olabilirsiniz. Bu arada ufak bir parantez; "Taha yatakta yakalanmış depreme ve yorgana sarılı bulunmuş. Vücudu tertemiz hiç şişmemiş ve kokusuz şekilde çıkmış; tıpkı hayatı gibi."

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