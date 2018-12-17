TAHIL ÜRETİCİLERİNE DUYURU

Tarım Dairesi, ülkemizde son dönemde yer alan aşırı yağışların tahıl alanlarına etkisinin incelendiğini ve fungal hastalıkların, bitkilerde yoğun olarak tespit edildiğini açıkladı.

Tarım Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, ülkemizde son dönemde yer alan aşırı yağışların tahıl alanlarına etkisinin, daire mühendisleri tarafından yapılan tarla kontrollerinde incelendiğini duyurdu.

Bu kontroller neticesinde, mevsim normallerinin de üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve aşırı neme bağlı olarak fungal hastalıkların, bitkilerde yoğun olarak tespit edildiği belirtilen açıklamada, tespit edilen hastalıkların, sap veriminde ve dane hasatında kayıplara yol açabileceği riski gözönüne alınarak, gerekli ilaçlamaların yapılmasıtavsiyesinde bulundu.

Açıklamada, üreticilerin, hastalıklarla mücadele kapsamında kullanılacak ilaçlama yöntemleri ile ilgili bilgi ve uygulama metotlarını, bölgelerindeki Kaza ve Bölge Tarım Dairelerinden alabililecekleriduyruldu.