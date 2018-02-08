TAHLİL SONUÇLARI BEKLENİYOR!

Tasarruflarında 60 gram uyuşturucu madde bulunan Suriye uyruklu zanlılar 6 gün daha tutuklu kalacak

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir otele düzenlenen operasyonda tasarruflarında 60 gram Hint keneviri türü madde ele geçirildiği iddia edilen zanlılar, Ahmed Zaidan ile Barış Mayrok dün ek tutuklama talebi ile Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkemeye meseleyi aktaran Narkotik Şube’de görevli polis memuru Nurettin Enginer, 3 Şubat 2018 tarihinde Gazimağusa’da zanlıların kalmakta olduğu otel odasına düzenlenen baskında 9 ayrı poşete sarılmış halde 60 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini söyledi. Yapılan ileri soruşturmada zanlı Ahmed Zaidan’ın, ülkeye yasal yollardan girişinin tespit edilemediğini aktaran Enginer, uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin incelemeye gönderildiğini, ancak sonuçların henüz çıkmadığını kaydetti. Enginer, soruşturma maksatlı mahkemeden ek süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gökhan Asafoğulları, zanlıların 6 gün daha polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.

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