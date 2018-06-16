Tahminlerde yağmur var!
Yağmura Hazırlıklı olun
A+A-
Meteoroloji Dairesi'nden alınan bilgiye göre Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu öğleden sonra yer yer sağanak yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı
Mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.
Rüzgar
Güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi beklenmektedir.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.