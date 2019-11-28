TAHTA SOPA İLE KAFASINDAN YARALADI!

YARALAMA

27.11.2019 tarihinde saat 18.00 sıralarında Arapköy’de, Atatürk Caddesi üzerinde Y.K.(E-44) ve S.K.(E-45) bir taraf olup, trafik konusunda tartıştıkları B.D.(E-21) ile kavga ettikleri sırasında, B.D. tasarrufunda bulunan tahta sopa ile Y.K.’nın kafasına vurmak suretiyle yaralanmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.