TAHTA SOPA İLE KAFASINDAN YARALADI!
Kavga!
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YARALAMA
27.11.2019 tarihinde saat 18.00 sıralarında Arapköy’de, Atatürk Caddesi üzerinde Y.K.(E-44) ve S.K.(E-45) bir taraf olup, trafik konusunda tartıştıkları B.D.(E-21) ile kavga ettikleri sırasında, B.D. tasarrufunda bulunan tahta sopa ile Y.K.’nın kafasına vurmak suretiyle yaralanmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.
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