'Tahtı, daha oturmadan elinden aldılar'

Son dönemde skandallarla boğuşan ve bir, bilemediniz iki kuşak sonrası belirsiz görülen İngiliz kraliyet ailesi mercek altına alınmaktan bir türlü kurtulamayacak gibi görünüyor. Son olarak bazı kraliyet uzmanları, dedesi ve babasından sonra taht için üçüncü sırada olan Prens George ile ilgili öngörülere başladı. George'un henüz 8 yaşında olması da bu durumu engellemedi üstelik.

DUDAK UÇUKLATAN TEORİ

Daha doğamadan aylar önce bütün dünyanın merakla beklediği bir bebek olan George, geleneklere ve yasalara göre ülkesinin gelecekteki kralı. Ama bazı uzmanların görüşüne ve ortaya attıkları teorilere bakılırsa küçük prens, asla o tahta oturamayacak. Aslında uzun süredir bu konuda çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Ortaya atılan iddiaların büyük bölümüne göre Prens George asla tahta çıkamayacak, çünkü sıra ona gelene kadar monarşi de tarihe karışmış olacak. Bazı iddialara göre babası William, tahta çıkacak son kral bile olabilir. Bunlar, bir noktaya kadar anlaşılabilir iddialar olabilir. Fakat bir anayasa uzmanı tarafından ortaya atılan bir teori dudak uçuklatacak türden.