Takipçi hilesi yapanlara kötü haber!

Instagram, sahte takipçi veya beğeni getiren üçüncü parti uygulamalara karşı savaş açtı. Bugünden itibaren kullanıcılara uyarı mesajı gönderilecek ve bu tarz uygulamalarla kazanılan etkileşimler kaldırılacak.

Sosyal ağlarda özellikle Twitter’da sık sık gündeme gelen ‘bot’ sahte hesap ve etkileşimlere, Facebook bünyesindeki Instagram da savaş açtı.

Instagram, kullanıcıların takipçi ve beğeni sayılarını düşürecek yeni bir adım attı. Şirketten yapılan duyuruya göre, Instagram’da üçüncü parti uygulamaları kullanarak sahte takipçi, beğeni ve yorum alan kullanıcıların üyeliği iptal edilecek.

Aylık aktif kullanıcısı dünya genelinde toplam 1 milyarı, Türkiye’de ise 37 milyonu aşan Instagram’dan yapılan açıklamada, “Son zamanlarda, hesapların izleyicilerini yapay olarak büyütmek için üçüncü taraf uygulamaları kullandıklarını gördük. İnsanlar Instagram’a her gün, gerçek etkileşimler ve gerçek deneyimler yaşamak için geliyor” denildi.

Platformdaki etkileşim ve deneyimlerin, asılsız etkinlikler tarafından bozulmadığından emin olmanın Instagram’ın sorumluluğu olduğu belirtilen açıklamada, özgün olmayan beğeni, takip ve yorumlar üreten üçüncü taraf uygulamaların şirketin topluluk kurallarını ve kullanım şartlarını ihlal ettiği belirtildi.