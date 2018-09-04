Takipçilerinin gözünden kaçmadı!
Takipçilerinin gözünden kaçmadı!
Düğün Dernek filmiyle milyonları kırıp geçiren Ahmet Kural, instagram hesabından paylaştığı selfie pozlarıyla takipçilerini kahkahaya boğdu.
Sevilen oyuncu Ahmet Kural'in insatgarma hesabından paylaştığı iki farklı selfie pozu, takipçilerini kahkahaya boğdu. İlk pozunda karizmatik görüntüsüyle takipçilerini hayran bıraktı. Kural'ın ikinci selfie pozunda ise dişinde kalan kalıntıya takipçileri ilginç tepki verdi.
"ABİ DİŞİNDE MAYDANOZ KALMIŞ"
Murat Cemcir ile iyi bir ikili olan ve yer aldığı projelerle ve geride bıraktığımız aylarda yaşadığı şarkıcı Sıla aşkıyla gündemden inmeyen Ahmet Kural, sosyal medya hesabından iki farklı selfie paylaşımında bulundu. Bir tanesinde son derece karizmatik görünen Kural diğer fotoğrafta ise komik bir ifade takınmış şekilde görünüyor. İkinci pozunda Kural'ın dişinde kalan şey ise takipçilerini güldürdü. Kural'ın pozuna takipçileri, " Ünlü de olsan dişinde bir şey kalıyor, Abi dişinde maydanoz kalmış" yorumlarını yaptı.
İşte Ahmet Kural'ın iki farklı selfiesi;
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