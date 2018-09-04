Takipçilerinin gözünden kaçmadı!

"ABİ DİŞİNDE MAYDANOZ KALMIŞ"

Murat Cemcir ile iyi bir ikili olan ve yer aldığı projelerle ve geride bıraktığımız aylarda yaşadığı şarkıcı Sıla aşkıyla gündemden inmeyen Ahmet Kural, sosyal medya hesabından iki farklı selfie paylaşımında bulundu. Bir tanesinde son derece karizmatik görünen Kural diğer fotoğrafta ise komik bir ifade takınmış şekilde görünüyor. İkinci pozunda Kural'ın dişinde kalan şey ise takipçilerini güldürdü. Kural'ın pozuna takipçileri, " Ünlü de olsan dişinde bir şey kalıyor, Abi dişinde maydanoz kalmış" yorumlarını yaptı.