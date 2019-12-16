TAKLA ATARAK DURABİLDİ!

Alayköy- Kermiya yolunda Ağıllar bölgesinde bugün saat 08.00 sıralarında gerçekleşen kazada bir kişi yaralandı. Olay yerinden edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü takla atarak durabildi. Polis henüz kaza ile ilgili açıklama yapmadı.

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