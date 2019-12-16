Lefkoşa18 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. TAKLA ATARAK DURABİLDİ!
TAKLA ATARAK DURABİLDİ!

TAKLA ATARAK DURABİLDİ!

Alayköy- Kermiya yolunda kaza

A+A-

Alayköy- Kermiya yolunda Ağıllar bölgesinde bugün saat 08.00 sıralarında gerçekleşen kazada bir kişi yaralandı. Olay yerinden edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü takla atarak durabildi. Polis henüz kaza ile ilgili açıklama yapmadı.

kaza1-013.jpg

Haber Kıbrıs

Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.