TAKSİ ŞOFÖRÜ CİDDİ ŞEKİLDE DARP EDİLDİ

Girne’de dün akşamüzeri yaşanan darp olayında alkollü bir yolcu, kendisini istediği yere götürmediği gerekçesiyle 51 yaşındaki taksi şoförünü hastanelik etti. Omurga kemiği bel kısmından kırılan taksi şoförü, hastaneye kaldırıldı.

Mehmet KARA

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre olay, saat 16.00 sıralarında Tarsus Sokak üzerinde meydana geldi.

İsminin baş harfleri C. T. (E-39) olan şahıs, 114 promil alkol tesiri altındayken tartıştığı taksi şoförü Şahin Karacor’un yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine gelişigüzel vurmaya başladı.

Taksi şoförü, aldığı darbeler nedeniyle ciddi şekilde yaralandı. Şahin Karacor, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken meseleyle ilgili C. T., polis tarafından gözaltına alındı.

Kıbrıs