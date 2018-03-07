Taksiciler Uber sürücülerine saldırdı

Atina’da taksiciler, müşterilerini çalan Uber ve benzeri mobil uygulamaları protesto etti.

Yunanistan'da Uber ve benzeri uygulamaları protesto etmek için taksiciler grev başlattı. Bakanlık önünde yapılan bu grevde hem Uber hem de benzeri uygulamalar yoğun bir şekilde protesto edildi.

Taksiciler bakanlık önündeki gösterileri sırasında, grevlerine katılmayan meslektaşlarına ve Uber sürücülerine saldırdı. Taksicilerin tekmeli saldırısı sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi. Sayıları az olan polis ekiplerinin müdahalesi ise yeterli olmadı.

SATA Başkanı Thanos Liberopoulos, Uber ve benzeri uygulamalar yasaklanmazsa turizm sezonunda grev ve gösterilerine devam edeceklerini söyledi.