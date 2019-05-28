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TAKSİCİNİN BURNUNU KIRDILAR!

TAKSİCİNİN BURNUNU KIRDILAR!

Üniversitede kavga!

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VAHİM ZARAR, KAVGA VE RAHATSIZLIK 

Lefkoşa’da bir üniversitenin kampus alanı içerisinde F.K(E-27) ve M.H.K.(E-23), okula çağırdıkları taksi şoförü E.G.(E-38) ile aralarında çıkan tartışma sonrası birbirlerinin vücutlarına elleri ve ayakları ile gelişigüzel vurup kavga ettikleri sırada burnuna aldığı darbe sonucu E.G.nin  burnu kırıldı. Adı geçen şahıslar tutuklandı.

 

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