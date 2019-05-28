TAKSİCİNİN BURNUNU KIRDILAR!

VAHİM ZARAR, KAVGA VE RAHATSIZLIK

Lefkoşa’da bir üniversitenin kampus alanı içerisinde F.K(E-27) ve M.H.K.(E-23), okula çağırdıkları taksi şoförü E.G.(E-38) ile aralarında çıkan tartışma sonrası birbirlerinin vücutlarına elleri ve ayakları ile gelişigüzel vurup kavga ettikleri sırada burnuna aldığı darbe sonucu E.G.nin burnu kırıldı. Adı geçen şahıslar tutuklandı.



