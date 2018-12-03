Taksim'de ATM sırasında bir dünya yıldızı

'Alacakaranlık' serisiyle yıldızı parlayan Kristen Stewart, Türkiye’ye geldi. Taksim’de gezerken görüntülendi.

"Charlie's Angels" (Charlie'nin Melekleri) filminde rol almaya hazırlanan güzel oyuncu, İstanbul'da gerçekleşecek olan bazı sahnelerin çekimleri için ülkemize geldi. Naomi Scot ve Ella Balinska ile başrolü paylaşan Stewart, İstanbul'a gelir gelmez soluğu Nusret'te aldı. Et şovunu Kristen Stewart'a da gerçekleştiren Nusret, o anları sosyal medya hesabından takipçilerine paylaştı. Taksim'de gezerken görüntülen Holwood yıldızı, bankamatikten para çekti..

Güzel oyuncunun dünyaca ünlü pek çok yıldızın aksine koruma ordusu olmadan Beyoğlu'nda tek başına gezmesi şaşırttı.