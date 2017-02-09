TALİHLİ BİLET BELLİ OLDU!
Devlet Piyangosu 8 Şubat çekilişi dün gerçekleşti.
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KAZANAN BİLET AKDOĞAN BAYİSİ TARAFINDAN SATILDI
Devlet Piyangosu 8 Şubat çekilişi dün gerçekleşti. Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte büyük ikramiye olan 200 bin TL “43244” numaralı bilete isabet etti.
Genç TV’den canlı yayında çekilen Devlet Piyangosu’nun büyük ikramiyesinin bileti, Akdoğan bayisi Süleyman Özulu tarafından satıldı.
Açıklamada, çekiliş sonuçlarının www.kktcpiyangolar.com adresinden öğrenilebileceği kaydedilerek, vatandaşın bu siteden kontrol etmeden biletlerini atmaması istendi.
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Etiketler : Devlet Piyangosu, Çekiliş
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