Talisca'dan Galatasaray mesajı!

Anderson Talisca eski kulübü Benfica’yı, Galatasaray taraftarının yaratacağı büyük baskı konusunda uyardı.

Beşiktaş ve Benfica’nın eski futbolcusu Anderson Talisca, yarın Türk Telekom Stadı’nda oynanacakUEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Hem Portekiz futbolu hem de Türk futbolunu yakından tanıyan Brezilyalı futbolcu, eski takımına bazı uyarılarda bulundu.

Futbol hayatını Guangzhou Evergrande takımında sürdüren Talisca “Gördüğüm kadarıyla Galatasaray’ın kadrosu bu sezon epey değişmiş. Dolayısıyla şu an nasıl bir takım olduklarını ve nasıl oynadıklarını çok fazla bilmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim ki, taraftarları çok ateşlidir. Tribünlerin Benfica üzerinde büyük bir baskı kuracağını garanti edebilirim” dedi.

Türkiye’den ayrılarak gittiği Çin’de mutlu olduğunu ve bu kararı nedeniyle pişmanlık yaşamadığını da aktaran Talisca, kırmızı-beyazlıları anmadan edemedi. “Benfica taraftarının bana ve benim futboluma olan teveccühünü hiç unutmayacağım” diyen 25 yaşındaki futbolcu “Benfica’nın yeniden şampiyon olacağına inanıyorum” diye konuştu.