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  3. Tam 1 yıldır şampuan kullanmıyor!

Tam 1 yıldır şampuan kullanmıyor!

Tam 1 yıldır şampuan kullanmıyor! 1115

'Şampuansızlık' akımı olarak adlandırılan bu durum giderek popüler hale gelmeye başladı.

27 yaşındaki Avustralyalı Virginia Tapp, 1 yıldır saçına şampuan sürmüyor.