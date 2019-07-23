TAM BİR KÜLFET!

KKTC genelinde sürdürülen denetimler doğrultusunda hemen her gün bir kaç kişi ikamet izni olmadığı gerekçesiyle tutuklanıyor. Ancak sonrası devlet için tam bir külfet.



Son bir ayda neredeyse hemen her gün ülkenin değişik yerlerinde polis operasyon düzenliyor ve ikamet izni olmayanları teker teker toplayıp önce mahkemeye çıkarıyor sonrada ülkeden ihraç edilmesini sağlıyor.



Ancak bu süreç bu kadar kolay işlemiyor. Polis, yakaladığı izinsiz göçmenleri önce mahkemeye çıkarıyor. Mahkeme, polisin soruşturma dosyasını tamamlayabilmesi için birkaç gün poliste tutuklu kalmasını emrediyor.



Birkaç gün sonra yeniden mahkemeye çıkarılan kaçak göçmenler ceza evine gönderiliyor. Burada da bir müddet tutulduktan sonra yurt dışına ihraç kararları çıkarılıyor. Bu kararın cezaevine ulaşmasından sonra Uçak veya Gemi biletleri polis tarafından alınarak kaçak göçmenler Türkiye’ye sınır dışı ediliyorlar.



Bu süreçte hem polisin hem mahkemelerin iş yükü böylelikle ekstradan artmış oluyor. Ülkeye kaçak olarak sokulan bu insanları yanında izinsiz çalıştıranlar çoğu kez durumdan kurtulsalar da kaçakların yurt dışına gönderilmesinin masrafını da devletin bütçesinden karşılanıyor.



Hem maddi olarak hem de iş yükü olarak hem polise hem mahkemelere ciddi bir iş yükü getiriyor ülkeye kaçak olarak giren göçmenler ve ikamet izni olmadan ülkede kalanlar.



Merkezi cezaevi malum kapasitesinin çok üstünde bir oranla çalışıyor. Birde bu süreçte izinsiz göçmenler de mevcut ceza evine gönderilince hem içerde yatanların hem de cezaevine gönderilen kaçak göçmenlerin sağlıksız koşullarda bir arada kalmaları da sağlanmış olunuyor.



Star Kıbrıs’a konuşan yetkililer “devletin hem maddi hem de iş yükü olarak büyük bir külfet altına girdiğini, bu konuda zaman kaybetmeden yeni bir yasal düzenlemenin gerektiği konusunda yetkilileri uyarıyorlar.